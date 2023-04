Bonus condizionatori 2023, detrazione al 50% o al 65%: come chiederla e il tetto di spesa previsto

Bonus condizionatori 2023. Con l'avvicinarsi della stagione calda si apre la corsa all'acquisto o alla sostituzione dei dispositivi per la climatizzazione degli ambienti domestici. Anche nel 2023 sarà possibile usufruire delle detrazioni. L’aiuto è stato inserito nell’ultima Manovra e la detrazione varia dal 50 al 65 per cento. La congruità dell'incentivo varia in base al tipo di operazione che si andrà a mettere in atto sull’impianto.