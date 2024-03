Bonus asilo nido, pagamenti dal 2 aprile: requisiti e scadenza domande per il contributo fino a 3.600 euro

Bonus asilo nido in arrivo. I genitori di bambini nati nel 2024 con un altro figlio minore di 10 anni e con un Isee minorenni in corso di validità inferiore a 40mila euro potranno avere un contributo per il pagamento della retta in caso di frequenza di questa struttura pari a 3.600 euro su base annua (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro).

Bonus asilo nido, pagamenti dal 2 aprile

Lo scorso 11 marzo è stata aperta la possibilità di presentare domanda (per cui c'è tempo comunque fino al 31 dicembre 2024), i primi pagamenti scattano invece il prossimo 2 aprile.