Bonus affitto e detrazioni Irpef: quanto si può recuperare dai canoni di locazione pagati lo scorso anno

Bonus affitti 2024: che cos’è? È un modo per recuperare, in parte, i soldi spesi per i canoni di locazione pagati nel 2023. Se hai stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, in presenza di specifiche condizioni, sono previsti dei benefici sotto forma di detrazioni Irpef. Per poter ottenerle bisogna avere un reddito assoggettato a Irpef (cioè lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo). Non sono ammessi a quste detrazioni chi ha redditi con regimi di imposta sostitutivi all’Irpef (regime forfettario dei lavoratori autonomi).