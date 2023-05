Bonus affitti per giovani fino a 2mila euro anche nel 2023. La legge di bilancio approvata lo scorso dicembre ha confermato anche per quest'anno l'agevolazione che consiste nella possibilità di beneficiare di una detrazione dalle imposte del costo dell'affitto fino a un massimo di 2mila euro per i primi quattro anni di durata del contratto. Da quest'anno inoltre nella precompilata fra i dati già caricati in automatico dall’Agenzia delle Entrate ci saranno anche le spese per canoni di locazione.