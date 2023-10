Bollette, mercato tutelato prorogato per altri sei mesi (forse un anno): spunta il servizio vulnerabili. Ecco il decreto Energia

Bollette - La salvaguardia delle famiglie contro i possibili rincari di gas e luce, passa per il nuovo decreto Energia che approda lunedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri. È in rampa di lancio la proroga da un minimo di sei mesi al massimo di un anno per l'arrivo del 'mercato libero' per gli utenti domestici, una norma che doveva scattare nel 2017 e che si teme potrebbe portare un ulteriore rialzo dei prezzi. È questa una delle norme più importanti del nuovo decreto Energia, che porta la firma del ministro Gilberto Pichetto Fratin e che punta a sciogliere alcune partite strategiche sul fronte energetico.