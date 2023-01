Prezzo benzina, perché quella italiana è la più cara d'Europa? Superate due nazioni, il peso (abnorme) delle accise

Il cartello esposto con il prezzo medio a livello nazionale accanto a quello praticato dal gestore (misura decisa dall’ultimo consiglio dei ministri) sicuramente darà un’indicazione agli automobilisti che, quindi, se non si ritrovano con il serbatoio quasi a secco, potranno scegliere dove fare rifornimento di benzina. Ciò non toglie che in questo momento il nostro Paese è nella parte della classifica in Europa per i prezzi dei carburanti. Pesano le accise e l'Iva: in base ai dati diffusi dal governo, la somma di accise e Iva pesa in totale per il 58,2% sul prezzo di un litro di benzina, e per il 51,1% sul gasolio.

Carburanti, Meloni: taglio accise giusto, ma ora non possibile