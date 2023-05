Colf, badanti e baby sitter: niente maxi detrazione: salta lo sgravio anti-inflazione del governo

Brutta notizia per colf, badanti e baby sitter. Gli sgravi fiscali per la loro assunzione dovevano raddoppiare con l'ultimo decreto Lavoro del governo Meloni, varato l'altro ieri in Consiglio dei ministri e ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell'ultima versione del testo, però, scompare l'innalzamento della soglia di deducibilità dei contributi versati dalle famiglie, che doveva passare da 1.500 a 3mila euro. Il provvedimento è saltato per problemi di copertura finanziaria, con la Ragioneria dello Stato che sta completando le verifiche per cercare le risorse necessarie a tutte le misure. Il testo finale bollinato, quindi, per avere tutti i conti in regola non dovrebbe più prevedere la misura.