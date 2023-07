Per il contratto dei medici sono giorni cruciali. Ieri i rappresentanti della categoria hanno incontrato il ministro della salute Orazio Schillaci per poi proseguire il confronto in Aran sul rinnovo del contratto. Sul tavolo la richiesta di più risorse per il rinnovo ma anche riforme, come quella sulle ore di lavoro extraorario non pagate e l’eliminazione del tetto sulle assunzioni che devia risorse pubbliche sui medici a gettone. Si parla di aumenti di centinaia di euro al mese e una rimodulazione dell'orario di lavoro. L'obiettivo di Aran e sindacati è chiudere entro la fine di luglio. Ecco cosa potrebbe cambiare.