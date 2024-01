Assegno unico, nuova domanda necessaria per riceverlo da marzo se si aveva il Reddito di cittadinanza: la richiesta dell'Adi non basta

Assegno unico. Con lo stop al Reddito di Cittadinanza, cambiano le modalità per riceverlo. Chi infatti percepiva il sostegno per i figli a carico come quota integrativa dello stesso Reddito, continuerà a riceverlo sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, ma solo sino alla mensilità di febbraio 2024. Per l'erogazione dell'assegno di marzo occorrerà fare nuova domanda. Lo specifica l'Inps, con il messaggio 258 del 19-01-2024 (qui sotto in pdf).

Assegno di inclusione, primi pagamenti il 26 gennaio: 635 euro per mezzo milione di nuclei. Requisiti e date