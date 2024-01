Assegno di inclusione, primi pagamenti il 26 gennaio: 635 euro per mezzo milione di nuclei. Requisiti e date

Assegno di inclusione. Seicentotrentacinque euro di beneficio medio per cinquecentomila nuclei. Parte così l’Adi, a gennaio. I primi pagamenti arrivano tra una settimana, il 26 di questo mese. Più sostanziosi di circa 100 rispetto al reddito di cittadinanza.

La misura che, in tandem con il Supporto per la formazione e il lavoro, il cui esordio risale a settembre, rivolto ai soli attivabili, va a sostituire definitivamente il reddito di cittadinanza, prevede un assegno base pari a 500 euro per i nuclei con minori, anziani, disabili e soggetti in condizioni di svantaggio, ma poi ci sono le maggiorazioni.