Assegno unico, i pagamenti Inps di luglio: ecco quando arrivano (e chi avrà la maggiorazione dell'importo)

Al via i pagamenti per l'assegno unico per il mese corrente. Oggi, 10 luglio, si apre la prima finestra utile che si chiuderà il 20 luglio: riguarda i beneficiari del sostegno per i figli a carico nel caso in cui l’assegno non abbia subito variazioni rispetto al mese precedente.

Discorso diverso per chi, invece, riceve un importo diverso rispetto al mese precedente per via di cambiamenti delle condizioni del nucleo familiare oppure ha presentato una nuova domanda otterrà l’accredito tra il 20 e la fine del mese.

E le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza? Per loro è previsto un assegno direttamente sulla carta prepagata insieme all’altro sussidio economico, a partire dal 27 del mese.



La legge di conversione del decreto lavoro è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: confermata così la maggioranza dell'importo per nuclei familiari in determinate condizioni.