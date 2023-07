Una detrazione dal 50 al 75% per ristrutturare il proprio bagno. È quanto previsto da due diversi bonus per i quali è stata prorogata la durata anche per il 2024. Si tratta del bonus barriere architettoniche, che si applica per i lavori che migliorano l'accessibilità del bagno per le persone con disabilità motoria, e del bonus ristrutturazione, che riguarda invece gli interventi di manutenzione straordinaria per gli edifici residenziali. Ecco le differenze e i requisiti richiesti.