Assegno unico, come ottenerlo dopo aver perso il Reddito di cittadinanza: la nuova domanda

Le persone che percepivano il Reddito di cittadinanza rischiano di perdere l'Assegno Unico per i figli? Il sostegno per le famiglie riguarda chi ha figli a carico fino a 21 anni di età, quindi anche non minorenni. Nelle ultime settimane si è parlato di uno stop alla percezione di questo sussidio per molti che non ricevono più, da agosto, il Reddito. Un bel problema, visto che si tratta di persone con Isee dichiarati molto bassi e che quindi in molti casi, anche senza l'Assegno unico, rischierebbero di tornare ad essere poveri assoluti. Con riflessi sociali molto forti. Come stanno davvero le cose? Chi e quando, tra il bacino delle 200mila famiglie che stanno perdendo il Reddito, dovrà fare domanda per l'Assegno unico universale?

