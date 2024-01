Assegno unico, importi e aumenti di gennaio (e come controllarli). Il calendario completo dei pagamenti

Da ieri, 17 gennaio, sono partiti i pagamenti dell'Assegno unico universale per i figli a carico per il primo mese del 2024. Quest'anno gli importi saranno maggiori grazie alla rivalutazione all'inflazione e in teoria l'aumento spetterebbe già dal mese corrente. Tuttavia, come lo scorso anno, per ragioni tecniche, l'Inps dovrà elaborare le somme precise della rivalutazione nelle prossime settimane. Gli aumenti di gennaio e febbraio, quindi, dovrebbero arrivare a conguaglio con l'assegno di marzo. Vediamo però nel dettaglio quanto si riceverà quest'anno, le nuove soglie Isee e come controllare importi e pagamenti.

Assegno unico, pagamenti gennaio 2024: importi, tabelle, maggiorazione e nuove soglie Isee. Le novità con la rivalutazione