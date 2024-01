Assegno unico, pagamenti gennaio 2024: importi, tabelle, maggiorazione e nuove soglie Isee. Le novità con la rivalutazione

Assegno unico 2024, partono i pagamenti di gennaio. L'accredito della prima rata avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla domanda, con il pagamento dell'importo delle rate spettanti in caso di conguaglio, sia a credito sia a debito. L'Inps ricorda anche che le domande per l' Assegno Unico e Universale per i figli a carico già presentate valgono anche per le annualità successive, fatto salvo l'onere per gli utenti di comunicare eventuali variazioni da inserire nella domanda (ad esempio per la nascita di un nuovo figlio). Ma il contributo sta per cambiare. Dagli importi alle nuove soglie Isee, ecco tutte le novità.