Vanguard allarga la gamma di Etf basati su criteri ambientali, sociali e di governance (Esg)

Vanguard ha annunciato il lancio di un nuovo Etf Esg (Environmental, Social e Governance). Si tratta del Vanguard Esg Global All Cap Ucits Etf, pensato per la parte azionaria core dei portafogli orientati agli investimenti Esg e in grado di fornire un’ampia diversificazione.

Il nuovo prodotto Vanguard, spiega una nota, replica l’indice Ftse Global All Cap Choice Index e offre un’esposizione azionaria globale. L'indice è costruito adottando criteri che escludono le società che operano nel settore delle armi, dell’energia non rinnovabile o che promuovono “vizi” come il tabacco, nonché società coinvolte in controversie relative al rispetto dei principi Global Compact delle Nazioni Unite. I costi totali di gestione del fondo (Ter/Ocf) sono pari allo 0,24%.

Fong Yee Chan, Head of ESG Strategy di Vanguard per il Regno Unito e l’Europa, commenta: “I nostri clienti hanno diverse preoccupazioni in ambito ambientale e sociale. Molti vogliono investire in modo da mitigare alcuni rischi legati ai criteri Esg, allineando così gli investimenti ai propri valori e obiettivi. Ecco perché ci impegniamo a garantire che il nostro approccio globale e diversificato al tema ESG si rifletta nella nostra offerta di prodotti e in tutti i nostri processi d'investimento, bilanciando al contempo il potenziale di generare valore nel lungo termine per i nostri investitori".

L'Etf Vanguard sarà gestito dall'Equity Index Group di Vanguard, che ha un patrimonio in gestione di oltre di 4.800 miliardi di dollari a livello globale e si avvale delle diverse prospettive e competenze dei 57 membri del team.

"Con oltre 7.500 titoli sottostanti, il Vanguard Esg Global All Cap Ucits Etf offre ai nostri clienti un accesso realmente diversificato al mercato azionario, in base a criteri ambientali, sociali e di governance, attraverso un unico Etf. Questo sottolinea ancora di più che Vanguard Esg Global All Cap Ucits Etf è in linea con il nostro focus sull’investimento nella parte core del portafoglio e mira quindi ad aiutare gli investitori attenti ai criteri Esg e orientati al lungo termine ad accedere a portafogli azionari diversificati a livello globale, al fine di raggiungere i loro obiettivi di investimento a un costo contenuto”.

Ultimo aggiornamento: 17:22

