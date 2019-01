Vanguard sbarca in Italia con la quotazione di 19 Etf

Ultimo aggiornamento: 15:32

Vanguard, pioniere nel settore degli investimenti indicizzati a basso costo da più di quarant’anni, sbarca in Italia. Il gruppo americano fondato nel 1975 che oggi gestisce un patrimonio di 5.100 miliardi di dollari ha annunciato il proprio ingresso sulla Borsa Italiana con la quotazione di 19 Etf azionari e a reddito fisso. Gli Etf sono prodotti che consentono di replicare l’indice al quale si riferiscono attraverso una gestione totalmente passiva. Si tratta del primo passo di Vanguard nella Penisola con l’obiettivo, spiega una nota, di semplificare gli investimenti e ridurne i costi.Sean Hagerty, numero uno di Vanguard Europe, ha dichiarato: «Siamo una delle più importanti società di gestione al mondo. Attraverso i nostri prodotti e servizi di investimento aiutiamo gli investitori, i nostri clienti, a realizzare i propri obiettivi, continuando a semplificare gli investimenti e a ridurne i costi, come abbiamo fatto a livello globale per oltre 40 anni. Per questo siamo entusiasti all’idea di offrire la nostra proposta di valore in Italia».«La quotazione su Borsa Italiana rappresenta un’altra tappa importante per la crescita di Vanguard - ha aggiunto Simone Rosti, responsabile per l'Italia di Vanguard -. Gli Etf sono sempre più diffusi perché consentono agli investitori di costruire portafogli ampiamente diversificati e a costi bassi. La presenza sul mercato italiano ci permetterà di ampliare le nostre relazioni e poter lavorare più direttamente con tutti gli operatori del mercato, dalle società di gestione alle banche, dalle assicurazioni ai gestori di fondi pensione, fino ai consulenti finanziari e ai private banker».