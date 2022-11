Bonus cinema, nuovo sconto di 4 euro sul biglietto: ​ma bisognerà avere lo Spid

Nuovo bonus cinema in arrivo con il Governo Meloni. Il neo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato che ci sarà uno stanziamento di 10 milioni di euro per riportare le persone nelle sale. Per ottenere lo sconto sul biglietto bisognerà avere lo Spid e si avrà una riduzione tra i 3 e i 4 euro.

L'attuale bonus cinema

Con l'ultimo l decreto Aiuti è stato già introdotto un bonus cinema, di cui ne beneficiano in particolare le sale. Il provvedimento ha previsto che il calcolo dei benefici non deve essere effettuato sugli introiti che derivano dalla programmazione di opere audiovisive, in particolare italiane ed europee, ma sui costi di funzionamento delle sale cinematografiche. Con l’approvazione della legge di conversione del decreto n. 50 del 2022, per le piccole e medie imprese l’aliquota è passata al 60%. Il valore del credito di imposta a cui si ha diritto, di conseguenza, cambia in base alle dimensioni dell’impresa a cui è affidata la gestione delle sale cinematografiche.: 40% per le grandi imprese; 60% per le piccole e medie imprese.