Quanti sono i bonus che si possono richiedere? Ci sono numerose agevolazioni che è ancora possibile ottenere. In cosa consistono? A quanto ammontano gli importi? Quando scadono? C'è il Superbonus 110% e quello per migliorare l'efficienza energetica. Poi c'è il bonus per l'acquisto della prima casa dedicato ai giovani che hanno meno di 36 anni. Molti sono stati prorogati, mentre altri sono in scadenza il 31 dicembre 2022.

Il prossimo anno una delle agevolazioni più importanti è l'Assegno unico che verrà ulteriormente potenziato: l' importo base di 175 euro al mese per figlio sarà aumentato di almeno il 50%.