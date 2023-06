Stipendi più alti da luglio grazie al taglio del cuneo: addio reddito di cittadinanza, cambia lo smart working

Riforma del reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale a partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine, innalzamento del tetto di esenzione e più risorse per i fringe benefits, proroga dello smart working. Dopo l'ok del Senato la scorsa settimana sul decreto Lavoro arriva anche il via libera dell'Aula di Montecitorio che già martedì aveva votato la fiducia al governo: il testo diventa quindi legge con 154 voti a favore, 82 contrari e 13 astenuti. Ma non senza polemiche dai partiti di opposizione ai sindacati. Poco prima del voto finale i deputati del M5s hanno esposto uno striscione («Basta vite precarie») che ha fatto sospendere la seduta ed hanno portato al tavolo del governo le bollette di cittadini. Ecco cosa prevede la nuova legge.

