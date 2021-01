Zurich Italia è Top Employer per il sesto anno consecutivo

Zurich Italia ha ricevuto per il sesto anno consecutivo la certificazione "Top Employers Italia 2021", il prestigioso riconoscimento assegnato su scala globale dal Top Employers Institute alle aziende che si contraddistinguono per l'impegno nell'offrire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e raggiungono livelli di eccellenza nelle politiche di gestione delle persone.

La compagnia è stata premiata per l'attenzione alla salute e benessere delle persone, e in particolare per le misure prontamente attuate durante la gestione dell'emergenza COVID nel 2020, oltre che per la costante attenzione verso gli aspetti di Diversity & Inclusion, i valori etici, la sostenibilità, l'impegno nel sociale e le politiche finalizzate allo sviluppo delle competenze e del talento dei dipendenti. Zurich è oggi una realtà completamente gender balanced dove principi come welfare, wellbeing e D&I, introdotti sei anni fa, sono ormai diventati parte integrante della strategia aziendale.

"Crediamo fortemente che le persone debbano poter esprimere al meglio i propri talenti e questo obiettivo viene raggiunto solo quando il singolo si identifica nei valori aziendali", ha dichiarato Federica Troya, Head of HR and Services Zurich in Italia, richiamando anche l'attenzione a principi come l'inclusione, l'uguaglianza e il rispetto per la persona, che ""creano valore per tutta l'azienda".

Zurich Italia è fra le pochissime aziende italiane e l'unica assicurazione nel nostro paese, ad aver ricevuto nel 2020 la certificazione EDGE, per gli elevati standard sulla parità di genere, equità retributiva, efficacia delle politiche aziendali per garantire percorsi di carriera equi e inclusivi. Quest'anno il Gruppo Zurich è stato inoltre incluso nella Stonewall's Top Global Employers 2020, la classifica delle migliori aziende multinazionali che promuovono i diritti della popolazione LGBT sul luogo di lavoro.

Quanto a parità di genere, oltre il 50% di donne che compongono la popolazione aziendale e nove dei 16 ruoli chiave dell'azienda, a diretto riporto dell'amministratore delegato, sono ricoperti da donne. A sostegno dello sviluppo delle competenze Zurich Italia offre percorsi strutturati attraverso la propria Academy. In ambito della Diversity and Inclusion, da molti anni è presente all'interno dell'azienda la community LGBT+ e, da gennaio 2020, è stata introdotta una nuova politica parentale a favore delle coppie omosessuali.

La Compagnia è stata pioniera dello smartworking sin dal 2015, ma lo scoppio della pandemia l'ha portata ad attuare un piano strutturato di azioni concrete e tempestive per aumentare ulteriormente la sostenibilità del lavoro in un contesto di operatività da casa.

L'impegno a vantaggio della propria comunità, grazie anche al sostegno di Zurich Foundation, è stato ancora più forte nel 2020, anno della pandemia, con raccolte fondi e iniziative di vario genere per l'acquisto di apparecchiature mediche ed ulteriori donazioni a vantaggio delle associazioni no profit del territorio che agiscono negli ambiti della povertà e dell'inclusione sociale.

