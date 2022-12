United Airlines ordina fino a 200 nuovi aerei Boeing Widebody

(Teleborsa) - United Airlines ha annunciato: 100 Boeing 787 Dreamliner con possibilità di acquistarne altri 100. United prevede di prendere in consegna i nuovi aerei widebody tra il 2024 e il 2032 e può scegliere tra i modelli 787-8, 9 o 10, fornendo flessibilità per supportare un'ampia gamma di rotte. Per widebody si intende un, conosciuto anche come aereoUnited ha inoltre esercitato leper l'acquisto diper la consegna tra il 2024 e il 2026, e haper la consegna tra il 2027 e il 2028. La compagnia aerea prevede ora di prendere in consegna circa 700 nuovi velivoli stretti e larghi entro la fine del 2032, di cui una media di più di due a settimana nel 2023 e più di tre a settimana nel 2024.Il colosso statunitense dell'aviazione civile prevede che circa, con tutti i velivoli 767 rimossi dalla flotta United entro il 2030 e una riduzione prevista fino al 25% delle emissioni di carbonio per posto per i nuovi velivoli rispetto agli aerei più vecchi."United è emersa dalla pandemia come la principale compagnia aerea globale al mondo e la compagnia di bandiera degli Stati Uniti - ha dichiarato il- Questoe crea nuove opportunità per i nostri clienti, dipendenti e azionisti, accelerando il nostro piano per connettere più persone in più luoghi in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza nel cielo".Agli investimenti sugli aerei si accompagnano quelli per il personale. United ha affermato di continuare a vedere "un forte interesse per i ruoli di pilota, provenienti da ambienti militari e civili". Nel 2022, la compagnia aerea ha assunto circa 2.400e prevede di aggiungere più di 2.500 piloti nel 2023, con l'obiettivo di aggiungere 10.000 piloti in questo decennio. Inoltre, United assumerà più di 18.000 nuovinei prossimi anni, con oltre 4.000 che dovrebbero entrare a far parte del team nel 2023.