Enel X con Unidata e Zte lancia connessione a internet integrata alla smart home

Regolare il riscaldamento e l’illuminazione della casa, monitorare in tempo reale i consumi energetici di tutta la famiglia semplicemente grazie al modem del proprio appartamento, quello con cui oggi ci si collega ad internet. Da ora è possibile. L'operatore di telecomunicazioni Unidata, in collaborazione con Enel X e la cinese Zte, lancia Gigafiber Smart Home: la soluzione - spiega una comunicato - integra la connessione superveloce di Unidata con tutte le funzionalità della smart home Homix di Enel X, offrendo ai clienti un servizio sempre più evoluto.

Con 27 euro al mese in promo lancio fino al 30 giugno 2021, Gigafiber Smart Home include il massimo della tecnologia in fibra Ftth fino a 1 Gigabit, chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali e Homix Smart Modem, modem Zte Wi-Fi con sistema di gestione della casa intelligente integrato, più un dispositivo Smart a scelta tra Lampadina Smart e Camera Smart della gamma Homix. Con Homix Smart Modem, dunque, un oggetto presente nelle case di tutti come il modem diventa la porta di accesso verso soluzioni sempre più avanzate, ma allo stesso tempo facilmente fruibili e convenienti per il cliente.

Attraverso un unico dispositivo è possibile accedere a più servizi: connessione ad Internet, gestione intelligente dell’illuminazione, controllo smart della temperatura e dei consumi, sistema di protezione integrato attraverso monitoraggio della casa, il tutto gestibile direttamente dal proprio smartphone tramite l’app Homix. E per i possessori di Alexa, scaricando la skill Homix, si può usufruire del controllo vocale rendendo la gestione dell’abitazione ancora più confortevole e smart.

Secondo i risultati di unaa ricerca dell’Osservatorio PoliMi, nel 2020 in Italia il mercato dell’Internet of Things si è attestato a 6 miliardi di euro, di cui 505 milioni di euro rappresentati dalla smart home, anche grazie agli effetti di Ecobonus e Bonus Domotica, che hanno spinto le vendite di caldaie, termostati e climatizzatori smart. Le soluzioni per la sicurezza quali videocamere, sensori per porte e finestre e serrature connesse mantengono il primo posto per quote di mercato (21%) con 105 milioni di euro (pur segnando un calo del 30% rispetto al 2019).

Caldaie, termostati e condizionatori connessi per la gestione di riscaldamento e climatizzazione hanno beneficiato degli incentivi di Superbonus ed Ecobonus, segnando una crescita del 15% con vendite per 75 milioni di euro, pari al 15% del mercato.

“La scelta di questa partnership - dichiara Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata - abbraccia tutto ciò che caratterizza e caratterizzerà sempre più in futuro la vita di tutti noi sia in casa che nel lavoro: altissime performance, velocità, Internet of Things, Domotica. Siamo felici di poter collaborare con Enel X e Zte, a cui ci accomuna la visione per questa grande soluzione che è al tempo stesso anche un grande progetto”.

“In questi primi tre anni di Enel X abbiamo dimostrato come sostenibilità e convenienza possano essere conciliabili tra loro - commenta Andrea Scognamiglio, responsabile global e-Home di Enel X -. La collaborazione con Unidata e Zte ci rende particolarmente orgogliosi perché concretizza ulteriormente questa visione strategica: attraverso un dispositivo presente nelle case di tutti, come il modem, rendiamo ancora più accessibile il nostro ecosistema di soluzioni Homix Smart Home, senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale rispetto al servizio di connettività”.

"Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Unidata ed Enel X, due grandi esempi del successo italiano - conclude Hu Kun, presidente di Zte Western Europe e ceo Zte Italia -. Vogliamo diventare un'azienda cittadina che promuove l'innovazione del Paese. Grazie a questa connettività ultraveloce e alla Smart Home siamo un passo avanti".

Ultimo aggiornamento: 4 Maggio, 16:06

