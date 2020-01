UBI, accordo con sindacati: 150 assunzioni e 300 uscite volontarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ricambio generazionale in UBI Banca con l'accordo raggiunto ieri notte tra la Fabi, le altre organizzazioni sindacali e i vertici del Gruppo bancario. Ben 150 assunzioni a fronte delle 300 uscite, tutte su base volontaria, con accesso al Fondo di Solidarietà o alla pensione.e si suddividono in 50 posizioni, che avevano in precedenza già presentato richiesta di esodo, e 250 nuove domande da formulare entro il 10 febbraio per accedere alla pensione oppure al Fondo esuberi.: 150 assunzioni, di cui 100 entro il 30 giugno 2020 e 50 entro il 31 dicembre 2021 e, ai quali l'attuale contratto verrà trasformato a tempo indeterminato."I bancari non sono una razza in via di estinzione" - ha espresso con soddisfazione il. ". La recente ipotesi di accordo rinnovo CCNL, che prevede l'eliminazione del salario d'ingresso per i giovani, il rapporto uscite/entrate di 1 a 2 e soprattutto la nuova proposta del nostro Segretario Generale Lando Sileoni per un nuovo patto sull'occupazione nel settore - ha continuato Scola -.e che dovranno essere interpretati al meglio anche nello stesso prossimo piano industriale del gruppo Ubi"." - ha rilanciato il-. "Di fatto si riesce a garantire un pacchetto di assunzioni con un rapporto di 1 a 2 rispetto al numero di colleghi che lascerà l'azienda. In vista del preannunciato, l'Accordo conferma l'importante livello di relazioni sindacali all'interno del Gruppo" ha concluso il coordinatore Fabi.