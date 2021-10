Venerdì 8 Ottobre 2021, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 20:13

Il tribunale di Bergamo ha assolto il banchiere Giovanni Bazoli, ex presidente di Intesa Sanpaolo, nel processo Ubi Banca, relativo a presunte irregolarità nella gestione dell'istituto di credito. Bazoli è stato assolto per il reato di ostacolo all'autorità di vigilanza “perchè il fatto non sussiste” e per il reato di illecita influenza in assemblea “per non aver commesso il fatto”, in relazione all'assise di Ubi Banca del 20 aprile 2013. Quest'ultimo reato per il pm di Bergamo Paolo Mandurino, titolare del fascicolo, si è prescritto a giugno di quest'anno.

Al termine della requisitoria il pm aveva chiesto per Bazoli una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusioni, aggiungendo poi in fase di repliche la richiesta a una riduzione della pena di 6 mesi in virtù della prescrizione del reato di illecita influenza in assemblea. Il tribunale ha invece assolto Bazoli nel merito. Le accuse sono cadute anche nei confronti Victor Massiah, l'ex consigliere delegato di Ubi.

Giovanni Bazoli e Victor Massiah assolti nel processo Ubi Banca

Ubi Banca, la storia processuale

Il processo al tribunale di Bergamo su presunte irregolarità nella passata gestione di Ubi, poi incorporata da Intesa Sanpaolo, si è chiusa con 29 tra assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione e una condanna a un anno e sei mesi per l'imputato Franco Polotti, già presidente del consiglio di Gestione di Ubi Banca. Il tribunale ha assolto anche la banca Intesa Sanpaolo, che era subentrata nel processo al posto della incorporata Ubi Banca, imputata per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nel processo sono imputate 30 persone fisiche più la banca Intesa Sanpaolo e in requisitoria il 4 maggio 2021, il pm Paolo Mandurino aveva chiesto 26 condanne che andavano da un massimo di 6 anni e 8 mesi a un minimo di 1 anno e 2 mesi e 4 assoluzioni, più quella della banca.

Tra le richieste di assoluzione c'è anche quella per Francesca Bazoli, figlia del banchiere Giovanni ed ex componente del consiglio di Sorveglianza di Ubi Banca (assolta questa sera dal tribunale di Bergamo). I reati contestati nel processo sono ostacolo all'autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) e illecita influenza in assemblea, in relazione all'assise del 20 aprile 2013 di Ubi Banca. Solo a 4 dei 30 imputati sono contestati entrambi i reati: Giovanni Bazoli, Emilio Zanetti, Andrea Moltrasio e Victor Massiah. In fase di repliche, tuttavia, il pm Mandurino ha detto che il reato di illecita influenza in assemblea si è prescritto nel giugno scorso e ha quindi chiesto il proscioglimento degli imputati cui è contestato solo questo reato (14 in tutto, di cui per 3 aveva già chiesto l'assoluzione) e una riduzione della richiesta di condanna di 6 mesi per gli imputati cui erano contestati entrambi i reati.

Contestualmente è caduta anche la richiesta di confisca di 5,3 milioni di euro legata al reato di illecita influenza in assemblea. Secondo l'ipotesi accusatoria, per quella assemblea fu messo in piedi un sistema per raccogliere, in maniera 'illecità, deleghe in bianco per il voto sul rinnovo del consiglio di sorveglianza. L'obiettivo era quello di far prevalere in assemblea la lista 1 (lista Moltrasio) sulle altre due liste presentate: lista 2 guidata dal professor Andrea Resti e lista 3 dell'imprenditore Giorgio Jannone. Stando alla ricostruzione della procura, senza questo sistema non avrebbe vinto la lista 1 ma la lista 2 e quindi l'asse Bergamo-Brescia rappresentato da Emilio Zanetti e Giovanni Bazoli avrebbe perso il controllo della banca. Per quanto riguarda il reato di ostacolo all'autorità di vigilanza, questo sarebbe stato commesso attraverso una serie di mancate comunicazioni od omissioni alla Consob e alla Banca d'Italia di fronte alla circostanza che - per l'accusa - di fatto Ubi Banca veniva gestita da un patto parasociale tra le Associazioni Ablp e Amici di Ubi Banca, che vedevano come referenti rispettivamente Giovanni Bazoli ed Emilio Zanetti, che decidevano le nomine in violazione dello statuto della banc