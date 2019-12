Troppo traffico, treni più lenti per i lavori e i ritardi entrano nell'orario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci minuti in più sulno-stop, 15 sul collegamento con. I ritardi ormai standard dell'alta velocità, dovuti al congestionamento di binari sempre più trafficati, verranno di fatto inglobati nell'orario dei treni. Nel 2020 infatti i tempi di percorrenza subiranno degli allungamenti a causa dei lavori di manutenzione che verranno fatti sulle rotaie. Lo ha annunciato, amministratore delegato di Rfi, la società che gestisce la rete italiana in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, chiarendo che questi rallentamenti saranno compresi nell'orario dell'anno prossimo. «La rete ferroviaria ha bisogno di manutenzione e potenziamento e anche l'alta velocità dopo 10 anni ha bisogno di manutenzione. Alcuni lavori richiedono una riduzione della prestazione, con un conseguente rallentamento» dei treni. Ma questi tempi di percorrenza allungati «saranno portati direttamente nell'orario per fare un'offerta chiara e trasparente per le imprese ma anche per i viaggiatori», ha spiegato Gentile. Nel 2020 dunque i viaggi no-stop Roma-Milano passeranno da 3 ore a 3 ore e 10; il Roma-Milano da 3 ore e mezzo a 3 ore e 40; il Roma-Venezia da 3 ore e 45 a 4 ore; il fast Roma-Venezia a 3 ore e 38; il Roma-Verona da 2 ore e 52 a 3 ore e 18 (viene inserita una fermata a Firenze Santa Maria Novella).Nel trasporto ferroviario stiamo assistendo a una «crescita fortissima della domanda», ha poi aggiunto Gentile, evidenziando che ad esempio nelle stazioni più grandi, quelle die Milano Centrale, i treni movimentati passeranno rispettivamente dai 734 del 2015 a 981 nel 2020 (con un aumento di 250 unità) e dai 612 del 2015 ai 750 nel 2020 (+24). La puntualità in arrivo a Termini cresce dal 53,8% del 2018 al 70% del 2019, maggiore rispetto a quella di Milano, «nonostante Roma movimenti una quantità di treni maggiore», ha precisato Gentile.Nel 2019 la puntualità sulla rete ferroviaria è migliorata «fortemente» rispetto al 2018, ha insistito il numero uno di Rfi, precisando che i treni a mercato (cioè quella dell'alta velocità e intercity) in orario entro i 5 minuti sono passati dal 52,3% del 2018 al 65,9%, con un aumento di quasi 14 punti percentuali. Anche se l'anno scorso, ha ricordato Gentile, i risultati sulla puntualità «non sono stati soddisfacenti» per una serie di motivi, tra cui incidenti importanti, cantieri e guasti. Per quanto riguarda invece il servizio universale (i treni di lunga percorrenza) si è passati da 55,7% a 61,6% con un miglioramento di 6 punti. Il traffico regionale è passato dall'86,7% all'88,99%. I merci da 54,6 a 57,9%. «Se si guarda alla puntualità entro i 10 minuti, il dato del 65,9% del 2019 sale al 77,7%, mentre passa all'80,8% se si considera la puntualità entro i 15 minuti», ha continuato Gentile, sottolineando come solo «il 20% dei treni in viaggio è arrivato con oltre 15 minuti» di ritardo.Per il 2020 infine Rfi prevede ricavi da pedaggio pari a 1,231 miliardi, in aumento del 4,3%, «nonostante - rimarca l'azienda - il nostro sia il più basso pedaggio d'Europa». Un incremento quindi dovuto al «forte aumento dell'offerta» avvenuto «anche grazie alla concorrenza».