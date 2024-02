Todis debutta in tv, campagna per i 25 anni dell’insegna monomarca

“Da Todis è facile sentirsi a casa” è con questo claim che l’insegna monomarca, attiva nella distribuzione organizzata di prossimità, si presenta al grande pubblico con la sua prima campagna di comunicazione televisiva nazionale, in onda in occasione del suo 25esimo anno di attività.

Firmata dall’agenzia creativa Gerundio, partner ormai consolidato di Todis, e pianificata da Promomedia, la campagna, in onda da domenica 18 febbraio e per tutto l’anno sulle reti Mediaset e Rai, si sviluppa in 3 spot da 15" con 3 soggetti e ambientazioni diverse e sarà pianificata anche sui canali social e web e sulle principali testate radiofoniche locali e nazionali.

Il concept creativo, spiega una nota, punta sulla comicità per sublimare il valore della convenienza, delle prossimità, e della qualità unita alla freschezza dei suoi prodotti Mdd, caratteristiche peculiari dell’identità Todis che si traduce nel mettere al centro il cliente, facendolo sentire nel punto vendita come a casa.

Gli spot video e radio, infatti, vedono protagonisti una coppia che confonde il supermercato per il proprio appartamento, comportandosi di conseguenza, dando così vita a gag surreali dove l’ironia fa da fil rouge.

“Il nostro debutto sulle reti nazionali rappresenta un grande traguardo che segna il successo sempre più crescente del nostro modo di fare impresa. Con questa campagna abbiamo, infatti, non solo la possibilità di far conoscere anche al grande pubblico la nostra formula di supermercato monomarca orientato ai freschi e alla prossimità, un unicum nel panorama della grande distribuzione italiana, ma anche la nostra ampia offerta di prodotti che da venticinque anni si caratterizza per qualità eccellente a prezzi convenienti”, ha dichiarato Sara Pifferi, Direttore Marketing Todis.