Tav, alta tensione Lega-M5S. Airola: «Con il sì lascio il Movimento e tengo il simbolo»

Tav, niente contrattazione per Airola. Sulla Tav «non ci sono spazi di contrattazione. O il M5S dice no oppure sarò io a dire ciao al Movimento». Lo dice il senatore grillino Alberto Airola. Il parlamentare piemontese ha fatto della battaglia contro l'alta velocità Torino-Lione una delle stelle polari della sua azione politica e non le manda a dire alla Lega, che sul tema cerca una mediazione con il Movimento 5 Stelle. «Non so quanto questa vicenda possa essere legata alle elezioni - osserva -. Credo che il Carroccio su questo tema voglia fare campagna elettorale, in modo un pò becero a mio avviso».

Ultimo aggiornamento: 19:56

Alta tensione M5s-Lega sulla Tav e l'Autonomia di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Salvini chiede di decidere in fretta, mentre il premier Conte prende tempo e il professor Ponti fa sapere che il premier gli ha chiesto 'un supplemento di analisì. «Sulla Tav, sto studiando il dossier. Poi discuteremo tutti insiemè, risponde Conte a Toninelli, che aveva annunciato una decisione la prossima settimana». Quanto all'autonomia, importante è far bene, dice sull'ipotesi che sia approvata prima delle europee. Nel Cdm di stasera, intanto, il ddl che prevede la revisione in due anni del codice degli appalti.Una decisione sulla Tav sarà presa la prossima settimana. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, in occasione della presentazione della Conferenza sui trasporti. "Nei prossimi giorni, prossime ore, facciamo un incontro con Conte e i due vicepremier ee, nonostantetroveremo una soluzione", ha affermato il numero uno dei Trasporti.Affermazione confermata anche dal sottosegretario ai Trasporti, secondo cui il. "Non vedo gamberi nel governo. Nessuno è andato mai indietro", ha precisato. In merito ai, la società che si occupa della realizzazione e gestione della Torino-Lione, ilha precisato che. Questa mattina il MIT aveva appunto smentito affermazioni attribuite a Toninelli con un virgolettato in cui si annunciava l'avvio dei bandi.