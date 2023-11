Stangata panettone e pandoro a Natale: prezzi come un anno fa nonostante il calo del carrello della spesa. L'ombra della speculazione

Per comprare pandoro e panettone a Natale di quest'anno servirà uno sforzo in più. Già, perché i prezzi dei prodotti tipici delle Feste non scendono e anzi, rimangono ai livelli dello scorso anno nonostante il crollo delle bollette energetiche e la frenata dell’inflazione. Con l'ombra della speculazione, è

Panettone e pandoro, i prezzi medi

Il prezzo medio di pandoro e panettone industriali classici, al netto di offerte o promozioni dei negozi, è attualmente compreso tra i 6 e i 7 euro in tutte le catene commerciali, prezzo che sale tra gli 11 e i 13,50 euro per quelli di alta gamma, mentre quelli al cioccolato o farciti alle creme costano in media tra gli 8 e i 9 euro a confezione.

Il prezzo di pandori o panettoni a marchio privato del supermercato si attesta invece tra i 3 e i 5 euro. L'allarme è del Codacons.

La guida all'acquisto

Il Natale si avvicina e molti consumatori sono "stretti" fra il dubbio se comprare il panettone o il pandoro. Non solo. Oltre alle ricette classiche, sono anche nate varianti in grado per tutti i gusti di questi classici dolci natalizi e per aiutare gli italiani a scegliere il panettone migliore o il pandoro migliore arriva la 'guida all'acquistò. Il team di QualeScegliere.it ha infatti comparato i panettoni e pandori non artigianali più ricercati su Trovaprezzi.it, illustrando gli aspetti a cui dedicare maggiore attenzione prima di scegliere il prodotto giusto da acquistare. Il team ha verificato che le visite alle guide all'acquisto dedicate alla scelta del panettone e del pandoro sono state complessivamente oltre 37mila e 200 nel corso dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021 e ottobre, novembre, dicembre 2022. Sono state soprattutto le donne (52,5% sul totale) ad essere maggiormente interessate al tema, con una prevalenza per il pandoro rispetto al panettone. Dal punto di vista anagrafico, invece, i più attivi sono stati gli utenti tra i 18 e i 44 anni che hanno effettuato il 60,9% delle visite per i pandori e 55,7% delle visite per i panettoni; gli over45 hanno preferito i panettoni (44,3%) rispetto ai pandori (39,1%). Osservando la territorialità delle ricerche online tra le regioni più attive sul podio troviamo la Lombardia e il Lazio, rispettivamente al primo e secondo posto, che insieme raggiungono la metà delle visite. In Lombardia le visite sono state il 32,4% per i panettoni e il 32,6% per i pandori, mentre nel Lazio la quota è stata del 16,9% sia per i panettoni che per i pandori; al terzo posto troviamo, invece, la Campania per i panettoni con il 7% delle visite e il Veneto per i pandori con il 7,2%.

Tutti i prezzi

Il team ha verificato che anche online si trova un'ampia gamma di panettoni e pandori con prezzi di vendita che variano tra i 2 e i 300 euro, a seconda del peso e della qualità. Il prezzo, però, avvertono gli analisti, «non è determinato solamente dalla qualità degli ingredienti e dalla loro quantità, essendo un prodotto dolciario che deve contenere alcuni ingredienti in percentuali specifiche. La percentuale minima di canditi e uvetta, ad esempio, dev'essere del 20% ed è importante anche che non ci sia sproporzione tra questi due elementi». Inoltre, «è importante anche la qualità della frutta candita, che dona al dolce il suo gusto caratteristico. È fondamentale, quindi, - sottolinea il team - leggere con attenzione l'etichetta alimentare, per evitare di acquistare prodotti di scarsa qualità che ricordano solo vagamente il gusto del tradizionale panettone o pandoro». Gli ingredienti che identificano il panettone - secondo la normativa italiana - sono: farina di frumento, lievito naturale ottenuto da pasta acida, zucchero, uova (sia uova di gallina intere di classe A ma anche solo tuorlo d'uovo, purché la percentuale di tuorlo non sia inferiore al 4%), burro (minimo 16%), uvetta e scorze di agrumi (minimo 20%) e sale. Per quanto riguarda la ricetta del pandoro, invece, gli ingredienti indispensabili sono: farina di frumento, zucchero, uova (di gallina fresche intere o solo tuorlo d'uovo, per un minimo di 4% di tuorlo), materia grassa butirrica (minimo 20%), lievito naturale da pasta acida e aromi di vaniglia (o vanillina).