Lo spread supera quota 290 in attesa della lettera Ue

Spread Btp/Bund in rialzo in avvio di scambi sui mercati dopo la lettera di risposta dell'Italia alla Ue sui conti pubblici. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%.

Debito, Italia verso procedura UE. Dl crescita e Sblocca cantieri vedono traguardo

Tria resiste: i risparmi su Reddito e Quota 100 faranno calare il deficit



Avvio di settimana ancora debole per la borsa di Tokyo in un clima teso per la campagna commerciale a tutto campo del presidente Usa Donald Trump verso i suoi partner e con lo yen che si è ulteriormente rafforzato. Non aiutano anche i dati sul manifatturiero che rallenta a maggio. Così al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida è sceso dello 0,92% (-190,31 punti) a 20.410,88 punti mentre il più ampio indice Topix ha perso lo 0,88% (-13,32 punti) a 1.498,96 punti. Nonostante le richieste di dialogo, Trump ha continuato i suoi attacchi contro il Messico, accusandolo di lassismo di fronte all'immigrazione clandestina mentre la Casa Bianca ha confermato la realtà della minaccia delle imposte doganali. Nel frattempo, la situazione è impantanata sul fronte del dialogo della Cina, anzi non si intravede una svolta a breve termine.

