Sisal si aggiudica la Turkish National Lottery

Ultimo aggiornamento: 16:07

, in partnership con, società del Gruppo turco, si è aggiudicato la gara indetta dal Turkey's Sovereign Wealth Fund (TWF) per la concessione decennale della Turkish National Lottery.La Commissione incaricata, dopo un attento e approfondito esame,, nell'ambito di un processo di gara competitivo che ha visto la partecipazione di grandi operatori internazionali come IGT, Sazka e Intralot.La concessione, della durata di 10 anni, prevede la gestione e lo sviluppo di un sistema di giochi per conto del licenziatario TWF. In particolare, a partire da fine maggio 2020, la nuova società costituita da Sisal e Sans Digital gestirà e svilupperà un portafoglio composto da. Questi giochi verranno distribuiti in una rete di almeno 10.000 punti di vendita."E' un importante risultato perche porta la sua storica esperienza nelle lotterie e le sue capacità innovative anche a livello internazionale - ha dichiarato- Una vittoria che segue la concessione in Marocco, la licenza ottenuta in Spagna e la conferma della, a testimonianza delle competenze dell'azienda".