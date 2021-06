Reddito di emergenza, domande solo dal 1° al 31 luglio

L'Inps ha pubblicato le date per presentare le domande di Reddito di Emergenza (REm) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021 (il Sostegni bis). I giorni per presentrale sono esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021. Lo fa sapere l'Istituto con una nota.

«I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i seguenti canali: sito internet dell' Inps (www. inps.it), autenticandosi con Pin, se in possesso, (si ricorda che l' Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato». «Con apposito messaggio l'Istituto fornirà nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici», conclude la nota.

