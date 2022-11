Reddito di cittadinanza, Maurizio Leo: «Taglieremo un miliardo di euro». M5s: «Orribile gioco sulla pelle dei cittadini»

Meno fondi al reddito di cittadinanza. «Si stanno occupando i colleghi del lavoro - afferma Maurizio Leo, viceministro dell'Economia -. Se attraverso una serie di controlli e una serie di misure, si riesce a reperire un miliardo, su cui stanno lavorando tutti i colleghi del lavoro, questo viene messo prioritariamente a beneficio del caro bolletta». Quale strategia? «Separare i casi in cui le persone non possono lavorare, che vanno sempre salvaguardati, e gli altri su cui si può intervenire con meccanismi di controllo che possono generare questo flusso di 1 miliardo, che può essere utilizzato nella prossima legge di bilancio».

L'ira del M5s

«Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo (Fratelli d'Italia) esce allo scoperto: 1 miliardo di euro per il caro bollette si può recuperare dal Reddito di cittadinanza. Un'idea davvero geniale: togliere fondi a disoccupati e lavoratori poveri che non riescono a pagare le bollette per aiutare… chi non riesce a pagare le bollette». Così un post del M5s. «Pur di piantare le proprie bandierine e cercare il consenso, FdI, Lega e Forza Italia ne tirano fuori una al giorno. Un orribile gioco fatto sulla pelle di cittadini e famiglie in difficoltà, senza la minima forma di rispetto». «Forti con i deboli, deboli con i forti».

«Tanto in campagna elettorale quanto adesso, sul Reddito di cittadinanza la propaganda della destra capeggiata da Giorgia Meloni non ha avuto limiti». «Ma del resto, cos'altro aspettarsi da chi definisce il Reddito di cittadinanza 'metadone di Statò?», continua il post. «Al contrario, il Movimento 5 Stelle sa bene da dove poter prendere i soldi per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento delle bollette. Con due emendamenti al decreto Aiuti ter, abbiamo infatti proposto un contributo del 40% sugli extraprofitti delle società energetiche, che grazie a questa crisi stanno vedendo aumentare a dismisura i propri fatturati, e un contributo sugli extraprofitti accumulati dei colossi dei settori farmaceutico e assicurativo. Sapete cos'ha fatto ieri il Governo Meloni? Ha detto 'nò a entrambe le nostre proposte. Evidentemente, preferiscono la guerra fra poveri che colpire chi ha già tanto. Troppo. La linea di questo Governo è molto chiara: forti con i deboli, deboli con i forti».

Reddito di cittadinanza, gli aumenti in arrivo

In arrivo l’assegno unico (compreso di arretrati) più il bonus 150 euro per i beneficiari del Reddito.L’Inps ha ufficializzato le date per il pagamento dell’assegno unico, svelando anche le tempistiche per l’accredito dell’integrazione in favore di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. L'ente previdenziale ha indicato le date in cui chi prende il reddito di cittadinanza: l’integrazione Rdc-Au riferita al mese corrente, invece, il pagamento avverrà tra il 26 e il 30 novembre.

Le misure sul Pos

«Sul pos abbiamo sempre intenzione di fare controlli, di agevolare le misure di contrasto al contante, però, al tempo stesso, abbiamo visto che il tetto dei famosi 5.000-10.000, poi si stabilirà la misura, è un qualcosa che in altri paesi europei avviene e non è una misura di contrasto all'evasione fiscale». Lo afferma il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, a margine di Assoimmobiliare, in merito all'obbligo del pos. «Non penso che si emetteranno multe» alle attività che non utilizzano il pos, aggiunge.