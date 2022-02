Reddito di Cittadinanza, Orlando: strumento utile, sbagliato il modo di raccontarlo

Martedì 1 Febbraio 2022, 20:45







(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha difeso il Reddito di Cittadinanza. In un'intervista a Metropolis del gruppo Gedi ha spiegato come il "vero errore sia stato di raccontarlo come strumento che poteva risolvere il vuoto sulle politiche attive del lavoro". "Che serva uno strumento per la povertà e la marginalità è un dato abbastanza evidente che è stato affrontato da tutti i Paesi europei tranne un paio", ha aggiunto.