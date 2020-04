Moody's raddoppia il calo del Pil dell'Eurozona nel 2020: -2,2%

Moody's aggiorna le sue stime sull'andamento dell'economia dell'Eurozona, e adesso prevede per il 2020 una contrazione doppia del Pil: -2,2%, a fronte di un -1,2% stimato in precedenza. «La rapida diffusione del coronavirus porterà l'area euro in recessione quest'anno e i rischi sono elevati a causa della notevole incertezza sulla durata e la dimensione dell'epidemia», si legge in una nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA