Standard & Poor's, Salvini: «È un film già visto». Di Maio: «Noi andiamo avanti»

« È un film già visto, le agenzie di rating non si sono accorte della crisi mondiale? In Italia non saltano nè banche nè imprese » . Così il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini a commento del taglio dell'outlook sul rating da parte di Standard & Poor's.



«Le agenzie di rating non misurano il benessere dei cittadini di un Paese, ma chi aspettava Standard&Poor's per continuare a remare contro il governo oggi ha avuto una brutta sorpresa: il rating dell'Italia è stato confermato. Andiamo avanti! Il cambiamento sta arrivando.» Lo afferma su twitter il vicepremier Luigi Di Maio. Ultimo aggiornamento: 22:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA