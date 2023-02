Poste italiane, obiettivo raggiunto: l'azienda entra nella «Top 5% nel sustainability»

Poste Italiane è tra le “Top 5% S&P Global Esg Score 2022” del Sustainability Yearbook 2023 di S&P Global, la classifica internazionale sulle tematiche Esg (environmental, social and governance) che ha riconosciuto il valore delle politiche di sostenibilità di Poste Italiane come punto di forza delle strategie aziendali. S&P Global è l’agenzia internazionale che valuta le aziende in ambito Esg. Il Sustainability Yearbook è basato sui risultati ottenuti dalle aziende nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global, che ha esaminato 7.800 aziende e include le più meritevoli nelle performance Esg. Poste Italiane è tra le 27 società appartenenti al settore finanziario e assicurativo selezionate.

“Il Sustainability Yearbook di S&P Global premia ancora una volta i risultati ottenuti dal Gruppo in tema di sostenibilità, driver strategico di tutte le nostre attività - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante - e sottolinea il nostro contributo per una crescita sostenibile in grado di creare valore per il Paese e per tutti i nostri stakeholder”. “Il risultato ottenuto è la conferma della validità del percorso del Gruppo per la gestione delle tematiche ambientali, sociali e di governance” - ha commentato il Condirettore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco. “Il nuovo riconoscimento premia l’impegno di tutte le persone di Poste Italiane nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi della strategia di sostenibilità del Gruppo”.

La presenza nel “S&P Global Sustainability Yearbook 2023” si aggiunge ad altri numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane, che è presente nei più prestigiosi indici di sostenibilità internazionali, tra cui i Dow Jones Indices per il quarto anno consecutivo, Euronext Vigeo-Eiris Indices, Euronext MIB® ESG, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, FTSE4Good, Integrated Governance Index, Bloomberg Gender-Equality Index, Stoxx Global ESG Leaders. A questi, si aggiungono, inoltre, i rating da parte di importanti agenzie internazionali, come la “AA” da parte di MSCI, l’“A-” da parte di CDP e il massimo punteggio ottenuto nelle 3 dimensioni E-S-G analizzate da ISS. Il Gruppo inoltre è stata confermato da Sustainalytics, come top ESG performer 2022 su un panel che conta oltre 15.000 aziende valutate a livello mondiale, ottenendo il riconoscimento di “2023 Industry Top-Rated”.