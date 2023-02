Presentato il progetto “Polis”, presenti all'evento 67 sindaci del Reatino

RIETI – E’ stata larga la presenza dei sindaci della provincia di Rieti al Centro Congressi “La Nuvola” a Roma in occasione della presentazione del progetto “Polis”. Sui 72 comuni reatini sotto i 15mila abitanti coinvolti nel progetto Polis hanno partecipato all’evento 67 sindaci. In provincia di Rieti per il progetto Polis sono stati avviati i lavori di ristrutturazione negli uffici postali di Selci e Greccio.

«Come amministrazione siamo orgogliosi che Greccio sia stata fra i primi comuni ad essere inserita nel progetto Polis- casa dei servizi di cittadinanza digitale - afferma il sindaco di Greccio, Emiliano Fabi - Le nostre concittadine e concittadini avranno a disposizione un ufficio postale con spazi rinnovati e nuove tecnologie che faciliteranno l’accesso a tanti servizi della Pubblica Amministrazione. Ringraziamo Poste Italiane per averci inserito in questo progetto, che riveste una ancora maggior rilevanza per i piccoli comuni come il nostro, nei quali troppo spesso siamo costretti ad assistere al progressivo spopolamento causato frequentemente proprio dalla carenza di servizi o dalla difficoltà di accedervi. Inoltre, questa importante innovazione avviene in un anno particolare, molto importante per la nostra Comunità, durante il quale ricorderemo l’ottavo centenario del primo presepe che San Francesco realizzò a Greccio nel 1223 e questo ci rende ancora più felici».