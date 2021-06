Pirelli, via all'accordo Camfin-Niu: si rafforza la leadership di Tronchetti Provera

Mercoledì 30 Giugno 2021, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 13:11

Rafforzamento della leadership di Marco Tronchetti Provera in Pirelli. Nelle prossime ore, verrà siglato il signing (accordo-quadro) relativo all’ingresso di Longterm, finanziaria della famiglia cinese Niu, storico partner di Tronchetti Provera che, dando seguito all’accordo stipulato l’1 aprile 2020 con Camfin, conferisce alla holding circa il 4% del pacchetto del 5,19% che era stato acquistato in strumenti finanziari relativi ad una posizione lunga su azioni Pirelli & C. spa. L’operazione avverrebbe attraverso un aumento di capitale dedicato a Longterm a fronte del quale la società cinese dovrebbe avere una quota del 30-35% circa nella Bicocca.

Questa manovra va nel segno del rafforzamento del ruolo di Tronchetti che, come auspica il mercato, potrebbe rimanere un altro mandato pieno alla guida del gruppo, dopo il triennio in corso che termina con il bilancio 2022. A seguito del conferimento del pacchetto, Camfin salirà al 14% circa di Pirelli. Il ruolo di socio forte di Camfin continuerà ad essere esercitato dalla Mtp frutto di poteri di voto rafforzati attribuiti ai soci di classe A.

L’arrivo di Longterm - le indiscrezioni erano state anticipate dal Sole che dava come data ottobre prossimo - dovrebbe diluire la presenza delle due banche presenti in Camfin: Unicredit ha il 14%, Intesa il 7,5%.