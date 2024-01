Squarciano le gomme delle auto, due arresti. «Lo facevamo per divertimento»

Arrestati i malviventi che squarciavano gli pneumatici alle auto parcheggiate ed è così finito l’incubo per i residenti del centro di Avezzano e zone limitrofe. Sono due giovani, A.D.A., 28 anni, marocchino, residente ad Avezzano , e R.L., 22 anni, italiano, residente a Roccavivi, che l’altra sera sono stati beccati dai carabinieri proprio mentre stavano mettendo a segno l’ennesimo colpo in via XX Settembre nei pressi di un supermercato. I due sono stati infatti sorpresi mentre foravano le gomme di un’autovettura e alla vista dei militari hanno tentato la fuga ma sono stati arrestati.

Durante i controlli i militari hanno rinvenuto anche gli attrezzi che utilizzavano per forare le gomme. Sono stati posti agli arresti domiciliari dal Pm, Maurizio Maria Cerrato e dopo la convalida davanti a Gip del Tribunale di Avezzano, e alla presenza degli avvocati Luca e Paquale Motta e Luigi Ranalletta, hanno ottenuto la scarcerazione ma con l’obbligo di firma ai carabinieri.

Gli inquirenti stanno anche accertando se sono i responsabili, che prima di Natale, hanno squarciato una decina di pneumatici sulle auto parcheggiate in centro. Il fatto aveva creato allarme in città tanto che erano stati aumentati i controlli.

Sembra che gli pneumatici venissero danneggiati senza un apparente motivo: «Lo facevamo per divertimento», avrebbero ammesso al momento del fermo. La situazione comunque andava avanti da alcuni giorni e numerose le segnalazioni che arrivavano alle forze dell’ordine, fino a quando i carabinieri non hanno posto fine alle imprese dei due.