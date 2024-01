La fidanzata la lascia e lui le buca le gomme dell'auto: identificato dai carabinieri

Un giovane non riesce ad accettare la fine del rapporto e squarcia le gomme all’auto della sua ex. L’altro giorno in molti hanno notato un’auto parcheggiata, in una strada non lontana dalla Cattedrale di Avezzano, senza gomme, appoggiata su quattro blocchi di cemento. I più hanno pensato al furto messo in atto da un ladro di pneumatici, come spesso succede. Ma dopo la denuncia della donna alle forze dell’ordine, sembra che a mettere a segno il colpo sia stato un ex fidanzato respinto. E così ha pensato di vendicarsi bucandole le gomme dell’auto.

Le forze dell’ordine anche grazie alle immagini delle telecamere comunali, poste intorno alla Cattedrale, sembra che abbiano individuato il colpevole e ora rischia un processo. Intanto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano per individuare i vandali che 10 giorni fa hanno bucato le gomme ad una decina di auto parcheggiate nelle strade del centro.