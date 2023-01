Casperia, nella notte danneggiati scuolabus e auto del Comune

RIETI - Ripresa post natalizia amara a Casperia, dove nottetempo qualcuno ha pensato bene di danneggiare lo scuolabus e l’automobile del Comune, squarciando le gomme dei due mezzi e causando numerosi disagi sia ai piccoli utenti del pulmino sia ai cittadini che usufruiscono dei servizi sociali.

“Vorrei informare la persona che ha squarciato due gomme alla macchina del comune ed al pulmino che dovremo usare i soldi delle sue tasse per sostituire i pneumatici, invece di usarli per qualcosa di utile anche per lui. Genio – commenta furioso sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Casperia, Marco Cossu - Inoltre il dispetto non è stato fatto all'amministrazione ma alle famiglie che oggi non hanno usufruito dei servizi pubblici dedicati agli anziani ed ai bambini”. Quindi il messaggio si chiude con l’appello a chi abbia notato qualcosa di “parlare per il bene della comunità.