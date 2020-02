Pirelli, Piano conferma centralità High Value e recupero competitività

Ultimo aggiornamento: 12:37

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2019 condi euro, superando anche se di poco il target di 5,3 miliardi indicato nella guidance.di euro, con un, sostanzialmente in linea con il range atteso (17%-17,5%).di euro (3.507,2 includendo i debiti per lease pari a 483,1 milioni di euro a seguito dell'applicazione del principio contabile IFRS 16) in riduzione rispetto a 3.180,1 milioni al 31 dicembre 2018Per quest'anno Pirelli prevedein crescita a circadi euro edrispetto al 2019. Il Margine Ebit Adjusted è indicato al 17,2%.Pirelli ha presentato oggi anche il, che segue tre direttrici:. La società conferma la, con un consolidamento della leadership, anche attraverso un ulteriore rafforzamento delle barriere competitive,anche in ottica predittiva rispetto allverso unadel Piano vedonoa fine periodo pari a, per unacirca, unin aumento alednell'arco del Piano pari a circadi euro. Prevista anche unadi circanel triennio ed unacon debito atteso sui 3,3 miliardi nel 2020 e. Confermata la politica dei dividendi, condell'utile netto consolidato.Per il prossimo futuro, nel mercato(pneumatici superiori ai 18 pollici) Pirelli conta di sovraperformare il mercato di circa 3 punti percentuali, con undei volumi pari a(circa 6% la crescita stimata del mercato). Nel(pneumatici fino a 17 pollici), Pirelli proseguirà il suocon unin termini di volumi (-0,3% il calo medio annuo previsto per il mercato), ma cogliendo le opportunità che si presentano sui 17 pollici grazie alle sue(Russia e Latam).Quanto al, già avviato nel quarto trimestre 2019, prevededi euro (pari a circa l'11,5% del totale della base costi) nel periodo 2020-2022. Il secondo pilatro è il, strutturato in 5 punti chiave, di cui 3 pere 2 per continuare il. L'insieme di questi programmi si tradurrà in unatra il 2019 e il 2022 pari a circa 5 milioni di pezzi. Infine, ilsi concentrerà sull'innovazione di prodotto e sulla, attraversoe in cui oggi Pirelli vanta 74 omologazioni ed è al lavoro su 286 progetti.