Piazza Affari si conferma in rally con resto Europa

(Teleborsa) -, che seguono il trend dettato dai mercati asiatici, confermando ampi guadagni in mattinata. Neanche lahanno disturbato questo movimento, che trae spunto da ricoperture.L'Euro / Dollaro USA è in aumento (+1,28%) e raggiunge quota 1,086. L'Oro si conferma in rally (+2,36%) a 1.589,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+6,68%), che raggiunge 24,92 dollari per barile.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,28% a quota +191 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,55%.exploit di Francoforte, che mostra un rialzo del 6,36%, su di giri Londra (+4,23%), acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento del 4,98%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+6,53%) che raggiunge i 16.576 punti.di Piazza Affari, effervescente Exor, con un progresso del 18,58%.Incandescente Nexi, che vanta un incisivo incremento del 14,06%.In primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 13,19%.Decolla Ferragamo, con un importante progresso dell'11,12%.di Milano, IMA (+13,06%), Mutuionline (+10,75%), Aeroporto di Bologna (+10,18%) e doValue (+9,76%).