Piazza Affari guida rialzo borse europee. Petroliferi in rally

(Teleborsa) -, frazie ai segnali confortanti che arrivano dai Future USA, mentre, grazie alA dominare la scena questa mattina sono le, sulla notizia di unper contingentare la produzione.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,49%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,37%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,76%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,62%., che mostra un guadagno dello 0,94% sul FTSE MIB.di Piazza Affari, su di giri il comparto legato al business dell'Oil & Gas, con Saipem che guadagna il 7,79%, ENI il 6,09%. e Tenaris il 5,87%.Incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 4,03%.La peggiore è Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,54%.Prestazione negativa per Recordati, che scende dell'1,33%.STMicroelectronics scende dell'1,19%.Calo deciso per Intesa Sanpaolo, che segna un -1,07%.Al Top tra le azioni italiane a, Autogrill (+5,80%), Banca Popolare di Sondrio (+4,78%), ASTM (+4,68%) e Zignago Vetro (+3,83%). Dal lato opposto Brunello Cucinelli, che cede l'1,01%.