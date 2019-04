È stato fissato a 9 euro il prezzo per azione dell'esordio in Borsa di Nexi previsto per la prossima settimana. Il valore è il minimo della forchetta ristretta di 9-9,5 euro a cui venivano raccolti gli ordini negli ultimi giorni dell'offerta. È quanto si apprende da fonti finanziarie. Ma la decisione formale sul prezzo della quotazione sarà comunque assunta da un cda che si terrà in serata e avrà sul tavolo tutti i risultati dell'offerta che si è conclusa. Sulla base del prezzo fissato la capitalizzazione per l'esordio in Borsa di Nexi sarà di 5.7 miliardi di euro. L'offerta di azioni Nexi, partita lo scorso 29 marzo, si è chiusa appunto l'11 aprile, come da calendario. Mentre il debutto in Borsa avverrà martedì 16 aprile. L'offerta è avvenuta tramite un collocamento privato di azioni derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione fino a un massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di 700 milioni e dalla vendita di azioni da parte dei soci venditori.

Ultimo aggiornamento: 16:50

