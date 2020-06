Nexi e Bain siglano partnership strategica per l’open banking

Ultimo aggiornamento: 16:01

Intesa fra Nexi e Bain & Company. Le due società hanno siglato una partnership strategica che consentirà alle banche che scelgono Nexi Open di beneficiare della consulenza di Bain per sviluppare strategie utili a cogliere le opportunità di business offerte dall’open banking.«Bain - spiega una nota - entra a far parte dell’ecosistema per l’open banking lanciato da Nexi e porterà la propria visione, anche nell’ambito di convegni dedicati, sui trend di open finance in atto nel panorama bancario europeo, su come sta evolvendo il modello di collaborazione tra banche e fintech, su quali sono i nuovi modelli di business abilitati o accelerati dall’open banking, fornendo così il proprio supporto nell’individuazione delle strategie finalizzate a concretizzare l’open banking come opportunità di business per le banche del nostro Paese. In tal senso saranno fondamentali gli elementi chiave e distintivi messi a disposizione da Bain, come la profonda conoscenza del tessuto bancario italiano grazie alla collaborazione diretta con tutte le principali banche del Paese e un network europeo ed internazionale di oltre 5.700 esperti su temi di Corporate Strategy, Digital Transformation e Innovazione Tecnologica».L’ingresso di Bain in Nexi Open consentirà alle banche partner di Nexi di accelerare ulteriormente la propria trasformazione digitale, di sfruttare al meglio l’open banking per lanciare nuovi prodotti e servizi o per migliorare quelli già in essere, coerentemente con le proprie singole strategie.«L’arrivo di Bain in Nexi Open ci consente di beneficiare delle indicazioni strategiche di una delle società di consulenza leader a livello mondiale - commenta Roberto Catanzaro, Business Development Director di Nexi -. E’ un accordo che arricchisce sensibilmente l’ecosistema di partnership che mettiamo a disposizione delle banche e che conferma la prospettiva internazionale che abbiamo scelto di dare alla nostra iniziativa».«Siamo felici di essere parte dell’ecosistema Nexi Open - commenta Vincenzo Gringoli, partner in Bain & Company -. Attraverso le nostre competenze di strategia e innovazione, contribuiremo alla definizione e realizzazione di iniziative concrete di open banking nel sistema finanziario italiano e internazionale».