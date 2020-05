Merkel-Macron: «Un patto da 500 miliardi per la ricostruzione dell'Ue, fondi alle regioni più colpite»

Berlino e Parigi propongono un piano di ricostruzione per l'Europa dopo la crisi per il Covid-19 da 500 miliardi di euro. Lo scrive la Dpa, anticipando l'esito della videoconferenza in corso fra Angela Merkel e Emmanuel Macron. Il Recovery fund deve dare un contributo decisivo perché l'Europa «esca rafforzata e solidale dalla crisi del coronavirus», ha detto Merkel a Berlino. Germania e Francia sono d'accordo «su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengano dalle spese del bilancio dell'Ue, quindi non prestiti, a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia», ha proseguito Merkel in videoconferenza con Macron.

Recovery Fund in salita, il fronte del Nord frena: solo emissioni limitate

Recovery bond, leader europei divisi: chi vince e chi perde

Nella dichirazione franco-tedesca viene indicato che servirà «per i settori e le regioni più colpite, sulla base di programmi di bilancio Ue e nel rispetto delle priorità europee». I 500 miliardi serviranno a rafforzare «la resilienza, la convergenza e la competitività delle economie europee e aumentare gli investimenti, in particolare nelle transizioni ecologica e digitale, nella ricerca e nell'innovazione», afferma il testo. «Il finanziamento del Fondo di recupero sarà mirato alle difficoltà legate alla pandemia e alle sue ripercussioni». Costituirà un «supplemento straordinario, integrato nella decisione sulle risorse proprie (del bilancio Ue), con un volume e una data di scadenza chiaramente specificati, e sarà collegato a un piano di rimborso vincolante oltre il prossimo bilancio europeo».

I 500 miliardi di euro del fondo di rilancio varato oggi dall'iniziativa franco-tedesca «dovranno essere rimborsati», ha precisato il presidente Macron rispondendo. «Non saranno però rimborsati dai destinatari» del prestito, ma «dagli Stati membri».

Borse europee in rally su riaperture post lockdown

«Accolgo con favore la proposta costruttiva fatta da Francia e Germania. Riconosce la portata e le dimensioni della sfida economica che l'Europa deve affrontare e giustamente pone l'accento sulla necessità di lavorare su una soluzione con il bilancio europeo al centro. Ciò va nella direzione della proposta su cui sta lavorando la Commissione, che terrà conto anche delle opinioni di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo». Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

«Non è un accordo dei 27 paesi dell'Unione europea, è un accordo franco-tedesco. Ma non c'è accordo fra i 27 se prima non c'è un accordo franco-tedesco», ha assicurato Macron. «Ora è la Commissione europea che deve presentare la sua proposta - ha continuato Macron -. Dovrà costruire un'unanimità attorno a questo accordo. C'è ancora del lavoro da fare, ma è un passo avanti senza precedenti».

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA