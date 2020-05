Papa e Merkel, telefonata con al centro la solidarieta verso i Paesi strangolati dal debito e la tenuta dell'Europa

Città del Vaticano - Dopo avere parlato con il Presidente francese Macron la scorsa settimana, il Papa ha avuto un lungo colloquio oggi con Angela Merkel. Tema della conversazione è la crisi causata dal coronavirus, le conseguenze per l'Europa e la prospettiva futura. Un comunicato della Cancelliera ha informato che il «focus della discussione è stato lo scambio sulla situazione umanitaria e politica globale di fronte alla pandemia e l'importanza della coesione e della solidarietà in Europa e nel mondo». Entrambi si sono trovati d'accordo sul progetto di dare sostegno ai paesi più poveri in modo da farli affrontare la pandemia. Il riferimento del comunicato riguardava sia gli aiuti per l'Africa che la riduzione del debito estero di tante nazioni del terzo mondo strangolate dal debito. La Cancelliera ha invitato Papa Francesco a visitare la Germania il prima possibile.

