Borse europee in rally su riaperture post lockdown

(Teleborsa) -, mentre si procede in vari paesi alla riapertura di attività, prevista dalla fase 2 post lockdown da emergenza coronavirus.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,21%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,37% sulle aspettative di una ripresa della domanda.In discesa lo spread, che retrocede a quota +232 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,77%.brilla Francoforte, con un forte incremento (+2,92%), ottima performance per Londra, che registra un progresso del 2,41%, e exploit di Parigi, che mostra un rialzo del 2,47%., che mostra un guadagno dell'1,49% sul FTSE MIB.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori viaggi e intrattenimento (+3,20%), beni per la casa (+3,18%) e tecnologia (+3,13%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-1,58%) e assicurativo (-1,00%).di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+5,62%), Unipol (+5,04%), Ferragamo (+3,74%) e Moncler (+3,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Diasorin, che prosegue le contrattazioni a -3,91%.del FTSE MidCap, MARR (+6,18%), Aeroporto di Bologna (+4,65%), RCS (+4,62%) e Technogym (+4,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Cattolica Assicurazioni, che continua la seduta con -3,89%.